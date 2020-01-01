توكنوميكس Empowa (EMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Empowa (EMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Empowa (EMP) Empowa is the first RealFi (DeFi) property platform on Cardano that combines emerging technology, sustainable building and decentralised financial inclusion. Enabling the building of affordable and greener houses in Africa. Through decentralised end user finance. Creating prosperity through property Build a better future portfolio by supporting real on-the-ground financed housing projects with a solid base and an interesting beneficial return. Empowa aims to be a large and impactful property developer without actually developing properties. By providing decentralized financing, Empowa is the key to the potential of the under-served African mortgage market, unlocking affordable and greener homes for more Africans. It’s RealFi in action! الموقع الرسمي: https://empowa.io/ اشتر EMP الآن!

توكنوميكس Empowa (EMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Empowa (EMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 195.52M $ 195.52M $ 195.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.229463 $ 0.229463 $ 0.229463 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01700879 $ 0.01700879 $ 0.01700879 السعر الحالي: $ 0.02010041 $ 0.02010041 $ 0.02010041 معرفة المزيد عن سعر Empowa (EMP)

توكنوميكس Empowa (EMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Empowa (EMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EMP، استكشف السعر المباشر لتوكن EMP!

توقعات سعر EMP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه EMP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار EMP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر EMP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!