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سعر Empowa (EMP) المباشر لليوم هو USD 0.03690991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر EMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Empowa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.30 - تغيير سعر Empowa خلال اليوم هو -0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.80M

أداء سعر Empowa (EMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ -0.000214043038131 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ -0.0125582019 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ -0.0155510567 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ +0.00009938906490226 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000214043038131 -0.57% 30 يوم $ -0.0125582019 -34.02% 60 يوم $ -0.0155510567 -42.13% 90 يوم $ +0.00009938906490226 +0.27%

تحليل سعر Empowa (EMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Empowa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0368429$ 0.0368429 $ 0.0368429 24 ساعة مرتفع $ 0.03737794$ 0.03737794 $ 0.03737794 عالية طوال الوقت $ 0.229463$ 0.229463 $ 0.229463 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -11.11%

معلومات سوق Empowa (EMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: