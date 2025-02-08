سعر Empowa (EMP)
سعر Empowa (EMP) المباشر لليوم هو USD 0.03690991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر EMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Empowa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.30
- تغيير سعر Empowa خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.80M
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خلال اليوم، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ -0.000214043038131 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ -0.0125582019 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ -0.0155510567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Empowa مقابل USD هو $ +0.00009938906490226 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000214043038131
|-0.57%
|30 يوم
|$ -0.0125582019
|-34.02%
|60 يوم
|$ -0.0155510567
|-42.13%
|90 يوم
|$ +0.00009938906490226
|+0.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Empowa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-0.57%
-11.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Empowa is the first RealFi (DeFi) property platform on Cardano that combines emerging technology, sustainable building and decentralised financial inclusion. Enabling the building of affordable and greener houses in Africa. Through decentralised end user finance. Creating prosperity through property Build a better future portfolio by supporting real on-the-ground financed housing projects with a solid base and an interesting beneficial return. Empowa aims to be a large and impactful property developer without actually developing properties. By providing decentralized financing, Empowa is the key to the potential of the under-served African mortgage market, unlocking affordable and greener homes for more Africans. It’s RealFi in action!
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