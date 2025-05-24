سعر Empire (EMPIRE)
سعر Empire (EMPIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EMPIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Empire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Empire خلال اليوم هو +4.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Empire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Empire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Empire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Empire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.12%
|30 يوم
|$ 0
|+19.63%
|60 يوم
|$ 0
|+18.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Empire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+4.12%
+5.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Built as a super token, Empire is the first token to merge innovative real world value generating use cases with the crypto world. With the first application being an NFT Smart Platform, Empire is introducing previously unheard of revenue streams in the NFT space, starting with the capability to license NFTs to publishers, thereby allowing NFT owners to generate revenue. Endless applications are to follow, from integration with real life businesses such as ride hailing apps, to paying discounted prices for services such as airline tickets or accommodation bookings using our own search engine.
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