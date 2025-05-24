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سعر EMP Shares (ESHARE V2) المباشر لليوم هو USD 6.04 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ESHARE V2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EMP Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر EMP Shares خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EMP Shares (ESHARE V2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ +0.08673 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ -0.9018402520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ -2.9546949160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ -6.125868151248931 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.08673 +1.46% 30 يوم $ -0.9018402520 -14.93% 60 يوم $ -2.9546949160 -48.91% 90 يوم $ -6.125868151248931 -50.35%

تحليل سعر EMP Shares (ESHARE V2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EMP Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.89$ 5.89 $ 5.89 24 ساعة مرتفع $ 6.58$ 6.58 $ 6.58 عالية طوال الوقت $ 557.84$ 557.84 $ 557.84 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -5.63%

معلومات سوق EMP Shares (ESHARE V2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: