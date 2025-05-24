سعر EMP Shares (ESHARE V2)
سعر EMP Shares (ESHARE V2) المباشر لليوم هو USD 6.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESHARE V2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EMP Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EMP Shares خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ +0.08673 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ -0.9018402520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ -2.9546949160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EMP Shares مقابل USD هو $ -6.125868151248931 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.08673
|+1.46%
|30 يوم
|$ -0.9018402520
|-14.93%
|60 يوم
|$ -2.9546949160
|-48.91%
|90 يوم
|$ -6.125868151248931
|-50.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EMP Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+1.46%
-5.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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