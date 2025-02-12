سعر Emp Money (EMP)
سعر Emp Money (EMP) المباشر لليوم هو USD 0.130548. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Emp Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 692.11
- تغيير سعر Emp Money خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ -0.0039976557019882 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ -0.0249113521 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ -0.0115410176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ +0.02291167254585225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0039976557019882
|-2.97%
|30 يوم
|$ -0.0249113521
|-19.08%
|60 يوم
|$ -0.0115410176
|-8.84%
|90 يوم
|$ +0.02291167254585225
|+21.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Emp Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-2.97%
-5.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EMP is an algocoin pegged via algorithm to a 4,000:1 ratio to ETH. The founding members of EMP have extensive experience in defi & blockchain. Team is determined to create a unique community with EMP’s staking ecosystem incentivizing long-term holding & investing.
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