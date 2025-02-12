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سعر Emp Money (EMP) المباشر لليوم هو USD 0.130548 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Emp Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 692.11 - تغيير سعر Emp Money خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Emp Money (EMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ -0.0039976557019882 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ -0.0249113521 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ -0.0115410176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Emp Money مقابل USD هو $ +0.02291167254585225 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0039976557019882 -2.97% 30 يوم $ -0.0249113521 -19.08% 60 يوم $ -0.0115410176 -8.84% 90 يوم $ +0.02291167254585225 +21.29%

تحليل سعر Emp Money (EMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Emp Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.130203$ 0.130203 $ 0.130203 24 ساعة مرتفع $ 0.137179$ 0.137179 $ 0.137179 عالية طوال الوقت $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) -5.00%

معلومات سوق Emp Money (EMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: