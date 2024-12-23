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سعر Emotional Support Dog (MAGNUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.62K . يتم تحديث سعر MAGNUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Emotional Support Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.46K - تغيير سعر Emotional Support Dog خلال اليوم هو +16.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 970.00M

أداء سعر Emotional Support Dog (MAGNUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Emotional Support Dog (MAGNUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Emotional Support Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -6.47% تغير السعر (1يوم) +16.93% تغير السعر (7 أيام) -19.52%

معلومات سوق Emotional Support Dog (MAGNUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: