سعر Emotional Support Dog (MAGNUS)
سعر Emotional Support Dog (MAGNUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.62K. يتم تحديث سعر MAGNUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Emotional Support Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.46K
- تغيير سعر Emotional Support Dog خلال اليوم هو +16.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.00M
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خلال اليوم، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Emotional Support Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Emotional Support Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.47%
+16.93%
-19.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.
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