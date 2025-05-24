سعر Emotional Support Alligator (WALLY)
سعر Emotional Support Alligator (WALLY) المباشر لليوم هو USD 0.00000269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WALLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Emotional Support Alligator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Emotional Support Alligator خلال اليوم هو -4.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Emotional Support Alligator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Emotional Support Alligator مقابل USD هو $ +0.0000016128 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Emotional Support Alligator مقابل USD هو $ -0.0000008902 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Emotional Support Alligator مقابل USD هو $ -0.000008935773747687071 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.28%
|30 يوم
|$ +0.0000016128
|+59.96%
|60 يوم
|$ -0.0000008902
|-33.09%
|90 يوم
|$ -0.000008935773747687071
|-76.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Emotional Support Alligator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-4.28%
+3.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wally, the alligator who was rescued from a Disneyland pond and later became the world's first licensed emotional support alligator, gained widespread attention. During a vacation in Georgia, Wally went missing, and federal wildlife officials reportedly released him into the wild. This decision sparked a global outcry, with many questioning the treatment of emotional support animals and demanding answers. Wally’s story ignited debates about animal welfare and the ethics of emotional support animal policies.
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