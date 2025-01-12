سعر EMOTICOIN (EMOTI)
سعر EMOTICOIN (EMOTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.17K. يتم تحديث سعر EMOTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EMOTICOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.12
- تغيير سعر EMOTICOIN خلال اليوم هو -3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 987.54M
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خلال اليوم، كان سعر EMOTICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EMOTICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EMOTICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EMOTICOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.18%
|30 يوم
|$ 0
|-84.07%
|60 يوم
|$ 0
|-89.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EMOTICOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-3.18%
-19.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...
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