سعر emoji ERC20 ($EMOJI)
سعر emoji ERC20 ($EMOJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $EMOJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق emoji ERC20 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.19
- تغيير سعر emoji ERC20 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر emoji ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر emoji ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر emoji ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر emoji ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-28.68%
|60 يوم
|$ 0
|-25.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر emoji ERC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$EMOJI is a meme made on the ethereum chain. emoji was made as a meme for daily use as we use emojis daily. we have now experienced large amounts of volume due to people noticing how big this meme could be…
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