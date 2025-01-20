سعر Emmy (EMMY)
سعر Emmy (EMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Emmy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.99K
- تغيير سعر Emmy خلال اليوم هو -31.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Emmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Emmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Emmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Emmy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.42%
|30 يوم
|$ 0
|-64.56%
|60 يوم
|$ 0
|-63.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Emmy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.22%
-31.42%
-63.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Emmy(M.E.) aka Magic Eden's mascot
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