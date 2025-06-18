سعر EML Protocol (EML)
سعر EML Protocol (EML) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.36K. يتم تحديث سعر EML مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EML Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EML Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.51B
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خلال اليوم، كان سعر EML Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EML Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EML Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EML Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-89.95%
|60 يوم
|$ 0
|-89.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EML Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The EML Protocol is an end-to-end payment platform that integrates the permissioned private blockchain form of Hyperledger Fabric, which allows only approved users to participate. What makes your project unique? The EML Protocol is designed based on the following principles: • Grant users and merchants the right to choose the currency used for payment and settlement. • Provide APIs and SDKs for online payment integration within the platform ecosystem, offering convenience in development and implementation. History of your project. EML BaaS is a specialized cloud service for mobile applications, outsourcing end platforms. EML BaaS typically provides data storage, push notifications, user management, and access control features commonly used in mobile application backends. It also offers location services, analytics, and statistical information in conjunction with self-authentication or social networking service (SNS) authentication. What’s next for your project? EML is engaged in the development and operation of various platforms. Possessing a diverse ecosystem of platforms ranging from the food industry to products and lifestyle A/S, EML is transitioning from traditional platform businesses with fixed rules and rewards to protocol businesses, offering a variety of rewards and conveniences to members and participants. Platforms within the EML Protocol facilitate transactions between users, providers, and intermediaries. What can your token be used for? The EML Token is a utility token based on Ethereum, which serves as a digital asset that can be used within the EML Commerce Platform, DeFi Platform, and NFT D-Spider Platform ecosystems. The total issuance of EML Token is two billion, which can be obtained through purchasing on digital asset exchanges or exchanging, borrowing, and earning rewards within the EML Network.
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