سعر Emilia (EMILIA)
سعر Emilia (EMILIA) المباشر لليوم هو USD 0.00234619. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.21M. يتم تحديث سعر EMILIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Emilia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 634.78K
- تغيير سعر Emilia خلال اليوم هو -51.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ -0.002472238483071665 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002472238483071665
|-51.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Emilia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.04%
-51.30%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.
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