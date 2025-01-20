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سعر Emilia (EMILIA) المباشر لليوم هو USD 0.00234619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.21M . يتم تحديث سعر EMILIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Emilia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 634.78K - تغيير سعر Emilia خلال اليوم هو -51.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M

أداء سعر Emilia (EMILIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ -0.002472238483071665 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Emilia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002472238483071665 -51.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Emilia (EMILIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Emilia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232998$ 0.00232998 $ 0.00232998 24 ساعة مرتفع $ 0.00618247$ 0.00618247 $ 0.00618247 عالية طوال الوقت $ 0.00733876$ 0.00733876 $ 0.00733876 تغير السعر (1 ساعة) -8.04% تغير السعر (1يوم) -51.30% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Emilia (EMILIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: