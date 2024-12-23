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سعر Ember Sword (EMBER) المباشر لليوم هو USD 0.00729089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 976.25K . يتم تحديث سعر EMBER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ember Sword الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03K - تغيير سعر Ember Sword خلال اليوم هو -1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 133.90M

أداء سعر Ember Sword (EMBER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ -0.000129442307086241 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ -0.0016008206 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ +0.0003763229 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ -0.000706366325999841 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000129442307086241 -1.74% 30 يوم $ -0.0016008206 -21.95% 60 يوم $ +0.0003763229 +5.16% 90 يوم $ -0.000706366325999841 -8.83%

تحليل سعر Ember Sword (EMBER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ember Sword: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00726711$ 0.00726711 $ 0.00726711 24 ساعة مرتفع $ 0.00742804$ 0.00742804 $ 0.00742804 عالية طوال الوقت $ 0.068026$ 0.068026 $ 0.068026 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.74% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق Ember Sword (EMBER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: