سعر Ember Sword (EMBER)
سعر Ember Sword (EMBER) المباشر لليوم هو USD 0.00729089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 976.25K. يتم تحديث سعر EMBER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ember Sword الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03K
- تغيير سعر Ember Sword خلال اليوم هو -1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 133.90M
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خلال اليوم، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ -0.000129442307086241 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ -0.0016008206 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ +0.0003763229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ember Sword مقابل USD هو $ -0.000706366325999841 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000129442307086241
|-1.74%
|30 يوم
|$ -0.0016008206
|-21.95%
|60 يوم
|$ +0.0003763229
|+5.16%
|90 يوم
|$ -0.000706366325999841
|-8.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ember Sword: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.74%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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