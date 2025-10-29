معلومات سعر Elysyn Ai (ELYSYN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 أدنى سعر $ 0.00069012$ 0.00069012 $ 0.00069012 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Elysyn Ai (ELYSYN) في الوقت الحقيقي هو $0.00071355. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ELYSYN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـELYSYN على الإطلاق هو $ 0.149965، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00069012.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ELYSYN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Elysyn Ai (ELYSYN)

القيمة السوقية $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K إمداد دورة التداول 9.19M 9.19M 9.19M إجمالي العرض 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

القيمة السوقية الحالية لـ Elysyn Ai هي $ 6.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELYSYN يبلغ 9.19M، مع إجمالي عرض 9194235.959072296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.56K.