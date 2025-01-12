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سعر Elysium Royale (ROYAL) المباشر لليوم هو USD 0.00374777 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ROYAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elysium Royale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.10 - تغيير سعر Elysium Royale خلال اليوم هو -44.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Elysium Royale (ROYAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elysium Royale مقابل USD هو $ -0.003059640940825227 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elysium Royale مقابل USD هو $ -0.0018562464 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elysium Royale مقابل USD هو $ -0.0034415457 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elysium Royale مقابل USD هو $ -0.01595594795945292 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003059640940825227 -44.94% 30 يوم $ -0.0018562464 -49.52% 60 يوم $ -0.0034415457 -91.82% 90 يوم $ -0.01595594795945292 -80.97%

تحليل سعر Elysium Royale (ROYAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elysium Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00371905$ 0.00371905 $ 0.00371905 24 ساعة مرتفع $ 0.00686647$ 0.00686647 $ 0.00686647 عالية طوال الوقت $ 6.78$ 6.78 $ 6.78 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) -44.94% تغير السعر (7 أيام) -47.03%

معلومات سوق Elysium Royale (ROYAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: