احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ELS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ELS.

سعر Elysian ELS (ELS) المباشر لليوم هو USD 0.00248209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ELS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elysian ELS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K - تغيير سعر Elysian ELS خلال اليوم هو +2.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Elysian ELS (ELS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elysian ELS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elysian ELS مقابل USD هو $ -0.0006660102 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elysian ELS مقابل USD هو $ +0.0004154269 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elysian ELS مقابل USD هو $ +0.0012299056287085695 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.30% 30 يوم $ -0.0006660102 -26.83% 60 يوم $ +0.0004154269 +16.74% 90 يوم $ +0.0012299056287085695 +98.22%

تحليل سعر Elysian ELS (ELS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elysian ELS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00227425$ 0.00227425 $ 0.00227425 24 ساعة مرتفع $ 0.00279873$ 0.00279873 $ 0.00279873 عالية طوال الوقت $ 0.49312$ 0.49312 $ 0.49312 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +2.30% تغير السعر (7 أيام) -18.31%

معلومات سوق Elysian ELS (ELS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: