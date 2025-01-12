سعر ElvishMagic (EMAGIC)
سعر ElvishMagic (EMAGIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.88K. يتم تحديث سعر EMAGIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ElvishMagic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.82K
- تغيير سعر ElvishMagic خلال اليوم هو -12.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 864.92M
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خلال اليوم، كان سعر ElvishMagic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ElvishMagic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ElvishMagic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ElvishMagic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.46%
|30 يوم
|$ 0
|+1.64%
|60 يوم
|$ 0
|+6.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ElvishMagic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-12.46%
-6.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ElvishMagic - The fully Decentralized protocol for launching new ideas.An all in- one incubation Hub with a full-stack Defi platform across al main blockchain networks.We provide exclusive services including ElvishMagic Pad.ElvishMagic Pad platform will balance and handle the traffic load for all investors creating a completely fair and transparent ecosystem that everyone can access at the same time.NFTs & Marketplace will host many privileges with its NFT feature and the opportunity to invest will also be given by $EMP.NFTs users will be rewarded with high bonus rates.Staking and Farming feature allows users to lock up a portion of their tokens for a certain period of time to earn block rewards depending on the time and number of tokens that are blocked
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