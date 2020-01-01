توكنوميكس Elumia (ELU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elumia (ELU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elumia (ELU) Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. الموقع الرسمي: https://www.elumia.io/ اشتر ELU الآن!

توكنوميكس Elumia (ELU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elumia (ELU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 88.91K $ 88.91K $ 88.91K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 531.16M $ 531.16M $ 531.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 167.39K $ 167.39K $ 167.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.156488 $ 0.156488 $ 0.156488 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016725 $ 0.00016725 $ 0.00016725 معرفة المزيد عن سعر Elumia (ELU)

توكنوميكس Elumia (ELU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elumia (ELU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELU، استكشف السعر المباشر لتوكن ELU!

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