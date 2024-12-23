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سعر Elumia (ELU) المباشر لليوم هو USD 0.00445804 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M . يتم تحديث سعر ELU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elumia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.14K - تغيير سعر Elumia خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 531.16M

أداء سعر Elumia (ELU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ +0.0000137120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ -0.0000342796 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ -0.000159811001914555 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.67% 30 يوم $ +0.0000137120 +0.31% 60 يوم $ -0.0000342796 -0.76% 90 يوم $ -0.000159811001914555 -3.46%

تحليل سعر Elumia (ELU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elumia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00444767$ 0.00444767 $ 0.00444767 24 ساعة مرتفع $ 0.00457124$ 0.00457124 $ 0.00457124 عالية طوال الوقت $ 0.156488$ 0.156488 $ 0.156488 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -21.85%

معلومات سوق Elumia (ELU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: