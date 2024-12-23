سعر Elumia (ELU)
سعر Elumia (ELU) المباشر لليوم هو USD 0.00445804. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M. يتم تحديث سعر ELU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elumia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.14K
- تغيير سعر Elumia خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 531.16M
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خلال اليوم، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ +0.0000137120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ -0.0000342796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elumia مقابل USD هو $ -0.000159811001914555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.67%
|30 يوم
|$ +0.0000137120
|+0.31%
|60 يوم
|$ -0.0000342796
|-0.76%
|90 يوم
|$ -0.000159811001914555
|-3.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elumia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-1.67%
-21.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.
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