سعر ElonXCat (EXC)
سعر ElonXCat (EXC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.02M. يتم تحديث سعر EXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ElonXCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ElonXCat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.14T
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خلال اليوم، كان سعر ElonXCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ElonXCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ElonXCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ElonXCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر ElonXCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ELONXCAT is a Meme token built on a multi-chain network spanning BNB Chain, Ethereum, Polygon, Solana, and Tron. ELONXCAT strives to unite the cryptocurrency meme community and be a pioneer in multi-chain utility. Our goal is to have our name shine on every DEX, every CEX, and everywhere else. Leveraging X`s superior bridging technology that graces the five most active blockchains excluding Bitcoin, $ELONXCAT becomes multi-chain seamlessly in just a few clicks, with virtually no gas fees to worry about.
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