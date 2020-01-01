توكنوميكس Elons Pet Snail (GARY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elons Pet Snail (GARY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elons Pet Snail (GARY) GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. الموقع الرسمي: https://garythesnail.vip/ اشتر GARY الآن!

توكنوميكس Elons Pet Snail (GARY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elons Pet Snail (GARY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 150.34K $ 150.34K $ 150.34K إجمالي العرض: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M العرض المتداول: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.34K $ 150.34K $ 150.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 السعر الحالي: $ 0.00341784 $ 0.00341784 $ 0.00341784 معرفة المزيد عن سعر Elons Pet Snail (GARY)

توكنوميكس Elons Pet Snail (GARY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elons Pet Snail (GARY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GARY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GARY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GARY، استكشف السعر المباشر لتوكن GARY!

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