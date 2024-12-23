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سعر Elons Pet Snail (GARY) المباشر لليوم هو USD 0.00901795 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 396.38K . يتم تحديث سعر GARY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elons Pet Snail الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.99K - تغيير سعر Elons Pet Snail خلال اليوم هو +14.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.00M

أداء سعر Elons Pet Snail (GARY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elons Pet Snail مقابل USD هو $ +0.00116798 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elons Pet Snail مقابل USD هو $ -0.0072106617 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elons Pet Snail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elons Pet Snail مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00116798 +14.88% 30 يوم $ -0.0072106617 -79.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elons Pet Snail (GARY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elons Pet Snail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0053008$ 0.0053008 $ 0.0053008 24 ساعة مرتفع $ 0.00900864$ 0.00900864 $ 0.00900864 عالية طوال الوقت $ 0.164411$ 0.164411 $ 0.164411 تغير السعر (1 ساعة) +1.25% تغير السعر (1يوم) +14.88% تغير السعر (7 أيام) -30.12%

معلومات سوق Elons Pet Snail (GARY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: