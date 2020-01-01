توكنوميكس Elonia Trump (ELONIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elonia Trump (ELONIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elonia Trump (ELONIA) A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project. الموقع الرسمي: https://eloniatrump.io/ اشتر ELONIA الآن!

توكنوميكس Elonia Trump (ELONIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elonia Trump (ELONIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 261.33K $ 261.33K $ 261.33K إجمالي العرض: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B العرض المتداول: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 261.33K $ 261.33K $ 261.33K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Elonia Trump (ELONIA)

توكنوميكس Elonia Trump (ELONIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elonia Trump (ELONIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELONIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELONIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELONIA، استكشف السعر المباشر لتوكن ELONIA!

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