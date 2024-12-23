سعر Elonia Trump (ELONIA)
سعر Elonia Trump (ELONIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.11M. يتم تحديث سعر ELONIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elonia Trump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.47K
- تغيير سعر Elonia Trump خلال اليوم هو +4.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.29B
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خلال اليوم، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.38%
|30 يوم
|$ 0
|-24.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elonia Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+4.38%
+47.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.
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