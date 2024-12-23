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سعر Elonia Trump (ELONIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.11M . يتم تحديث سعر ELONIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elonia Trump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.47K - تغيير سعر Elonia Trump خلال اليوم هو +4.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.29B

أداء سعر Elonia Trump (ELONIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elonia Trump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.38% 30 يوم $ 0 -24.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elonia Trump (ELONIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elonia Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +4.38% تغير السعر (7 أيام) +47.01%

معلومات سوق Elonia Trump (ELONIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: