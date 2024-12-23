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سعر Elon Xmas (XMAS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.91K . يتم تحديث سعر XMAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elon Xmas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K - تغيير سعر Elon Xmas خلال اليوم هو -2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M

أداء سعر Elon Xmas (XMAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.42% 30 يوم $ 0 -45.35% 60 يوم $ 0 +24.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elon Xmas (XMAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon Xmas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00612054$ 0.00612054 $ 0.00612054 تغير السعر (1 ساعة) +2.59% تغير السعر (1يوم) -2.42% تغير السعر (7 أيام) -23.23%

معلومات سوق Elon Xmas (XMAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: