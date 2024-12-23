سعر Elon Xmas (XMAS)
سعر Elon Xmas (XMAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.91K. يتم تحديث سعر XMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elon Xmas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر Elon Xmas خلال اليوم هو -2.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M
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خلال اليوم، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon Xmas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.42%
|30 يوم
|$ 0
|-45.35%
|60 يوم
|$ 0
|+24.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon Xmas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.59%
-2.42%
-23.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Get ready for a sleigh ride with #Elon Xmas – THE NEXT BIG MEME COIN that's making waves in the crypto cosmos! We're here, holding our breath, waiting for Elonmusk to drop the magical word "Merry Xmas" and send our project to the moon! Tis the season to be merry and crypto-curious! Embrace the festive spirit with the Elon X mas Token, a sensational cryptocurrency born from the whimsical world of memes and the enchanting charisma of none other than Elon Musk himself. Picture this: It's Christmas Eve, and Elon Musk, the maestro of meme-worthy moments, tweets a holiday greeting that sends the crypto community into a festive frenzy. "Merry X-mas, Earthlings! Let the Jingle Elon Token spread joy and cheer across the blockchain galaxy. #MerryCryptomas #ToTheMoon
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