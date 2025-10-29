معلومات سعر Elon Trump Fart (ETF500) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04275891 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -12.85% تغير السعر (7 أيام) -41.23%

سعر Elon Trump Fart (ETF500) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ETF500 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـETF500 على الإطلاق هو $ 0.04275891، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ETF500 -0.14% على مدار الساعة الماضية، -12.85% على مدار 24 ساعة، و -41.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Elon Trump Fart (ETF500)

القيمة السوقية $ 155.24K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 155.24K إمداد دورة التداول 999.88M إجمالي العرض 999,882,173.328851

القيمة السوقية الحالية لـ Elon Trump Fart هي $ 155.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ETF500 يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999882173.328851. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.24K.