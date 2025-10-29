سعر Elon Trump Fart المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ETF500 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ETF500 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Elon Trump Fart المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ETF500 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ETF500 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ETF500

معلومات سعر ETF500

الموقع الرسمي لـ ETF500

اقتصاد توكن ETF500

توقعات سعر ETF500

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Elon Trump Fart

سعر Elon Trump Fart (ETF500)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ETF500 إلى USD:

$0.00015526
$0.00015526$0.00015526
-12.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Elon Trump Fart (ETF500) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:51:05 (UTC+8)

معلومات سعر Elon Trump Fart (ETF500) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04275891
$ 0.04275891$ 0.04275891

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-12.85%

-41.23%

-41.23%

سعر Elon Trump Fart (ETF500) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ETF500 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـETF500 على الإطلاق هو $ 0.04275891، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ETF500 -0.14% على مدار الساعة الماضية، -12.85% على مدار 24 ساعة، و -41.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Elon Trump Fart (ETF500)

$ 155.24K
$ 155.24K$ 155.24K

--
----

$ 155.24K
$ 155.24K$ 155.24K

999.88M
999.88M 999.88M

999,882,173.328851
999,882,173.328851 999,882,173.328851

القيمة السوقية الحالية لـ Elon Trump Fart هي $ 155.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ETF500 يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999882173.328851. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.24K.

سجل سعر Elon Trump Fart (ETF500) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elon Trump Fart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon Trump Fart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon Trump Fart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon Trump Fart مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-12.85%
30 يوم$ 0-65.97%
60 يوم$ 0-77.88%
90 يوم$ 0--

ما هو Elon Trump Fart ( ETF500 )

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Elon Trump Fart (ETF500)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Elon Trump Fart (USD)

كم ستكون قيمة Elon Trump Fart (ETF500) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Elon Trump Fart (ETF500) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Elon Trump Fart.

تحقق الآن من توقعات سعر Elon Trump Fart!

عملة ETF500 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Elon Trump Fart (ETF500)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Elon Trump Fart (ETF500) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ETF500 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Elon Trump Fart (ETF500)

كم يساوي Elon Trump Fart (ETF500) اليوم؟
سعر ETF500 المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ETF500 إلى USD الحالي؟
سعر ETF500 إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Elon Trump Fart ؟
القيمة السوقية لعملة ETF500 هي $ 155.24K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ETF500؟
العرض المتداول لتوكن ETF500 هو 999.88M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ETF500؟
حقق ETF500 سعرًا قياسيًا قدره 0.04275891 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ETF500؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ETF500.
ما هو حجم تداول ETF500؟
حجم تداول ETF500 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ETF500 هذا العام؟
قد يرتفع ETF500 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ETF500 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:51:05 (UTC+8)

تحديثات Elon Trump Fart (ETF500) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,949.70
$112,949.70$112,949.70

-1.47%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.02
$4,001.02$4,001.02

-2.33%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04037
$0.04037$0.04037

-13.07%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

-2.35%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2510
$3.2510$3.2510

-15.72%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.02
$4,001.02$4,001.02

-2.33%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,949.70
$112,949.70$112,949.70

-1.47%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

-2.35%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6510
$2.6510$2.6510

+0.56%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19349
$0.19349$0.19349

-3.14%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07205
$0.07205$0.07205

+3,502.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004359
$0.00004359$0.00004359

+570.61%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000034
$0.000000000000000000000034$0.000000000000000000000034

+209.09%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.142
$2.142$2.142

+185.60%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000390
$0.000000000000000000000390$0.000000000000000000000390

+129.41%