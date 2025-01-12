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سعر Elon Trump (ET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.57K . يتم تحديث سعر ET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elon Trump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08K - تغيير سعر Elon Trump خلال اليوم هو +1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10T

أداء سعر Elon Trump (ET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.62% 30 يوم $ 0 -8.42% 60 يوم $ 0 -28.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elon Trump (ET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +1.62% تغير السعر (7 أيام) +0.11%

معلومات سوق Elon Trump (ET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: