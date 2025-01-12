سعر Elon Trump (ET)
سعر Elon Trump (ET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.57K. يتم تحديث سعر ET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elon Trump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08K
- تغيير سعر Elon Trump خلال اليوم هو +1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10T
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خلال اليوم، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon Trump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.62%
|30 يوم
|$ 0
|-8.42%
|60 يوم
|$ 0
|-28.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+1.62%
+0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
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