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سعر Elon GOAT (EGT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elon GOAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.23 - تغيير سعر Elon GOAT خلال اليوم هو -5.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Elon GOAT (EGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.66% 30 يوم $ 0 -37.03% 60 يوم $ 0 +86.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elon GOAT (EGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon GOAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00394355$ 0.00394355 $ 0.00394355 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -5.66% تغير السعر (7 أيام) +4.37%

معلومات سوق Elon GOAT (EGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: