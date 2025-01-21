سعر Elon GOAT (EGT)
سعر Elon GOAT (EGT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elon GOAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.23
- تغيير سعر Elon GOAT خلال اليوم هو -5.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EGT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EGT.
خلال اليوم، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon GOAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.66%
|30 يوم
|$ 0
|-37.03%
|60 يوم
|$ 0
|+86.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon GOAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
-5.66%
+4.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Through building a biblical-sized monument in honor of one of the wealthiest, most powerful, and instantly recognizable man in the world, Elon Musk, Elon GOAT Token embarks on a cryptocurrency-fueled mission unlike anything else the space has ever experienced. Powered by an almost guaranteed underlying virality factor, alongside an immensely experienced team and world-famous designers, ElonGoat will construct and tour a real-life, quintessential monument that the cryptocurrency space deserves. When the Elon GOAT is completed, we’re towing it to Tesla and demanding that Elon claim his GOAT! The Elon GOAT Monument will serve as an anchor to the token and as a tribute to the world’s Crypto community!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EGT إلى AUD
A$--
|1 EGT إلى GBP
￡--
|1 EGT إلى EUR
€--
|1 EGT إلى USD
$--
|1 EGT إلى MYR
RM--
|1 EGT إلى TRY
₺--
|1 EGT إلى JPY
¥--
|1 EGT إلى RUB
₽--
|1 EGT إلى INR
₹--
|1 EGT إلى IDR
Rp--
|1 EGT إلى PHP
₱--
|1 EGT إلى EGP
￡E.--
|1 EGT إلى BRL
R$--
|1 EGT إلى CAD
C$--
|1 EGT إلى BDT
৳--
|1 EGT إلى NGN
₦--
|1 EGT إلى UAH
₴--
|1 EGT إلى VES
Bs--
|1 EGT إلى PKR
Rs--
|1 EGT إلى KZT
₸--
|1 EGT إلى THB
฿--
|1 EGT إلى TWD
NT$--
|1 EGT إلى CHF
Fr--
|1 EGT إلى HKD
HK$--
|1 EGT إلى MAD
.د.م--