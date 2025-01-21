سعر ELON 2024 (ELON2024)
سعر ELON 2024 (ELON2024) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELON2024 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ELON 2024 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.79
- تغيير سعر ELON 2024 خلال اليوم هو +1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ELON 2024 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ELON 2024 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ELON 2024 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ELON 2024 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.04%
|30 يوم
|$ 0
|+4.27%
|60 يوم
|$ 0
|+9.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ELON 2024: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
+1.04%
-2.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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