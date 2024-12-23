سعر Elon ($ELON)
سعر Elon ($ELON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.31M. يتم تحديث سعر $ELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 916.11K
- تغيير سعر Elon خلال اليوم هو +5.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 685.22B
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خلال اليوم، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.21%
|30 يوم
|$ 0
|-63.11%
|60 يوم
|$ 0
|-60.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
+5.21%
-43.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LEADING THE CRYPTO REVOLUTION The #1 ranked $ELON token in crypto, born on the ethereum network. Are you tired of pump-and-dump schemes? The $ELON token has been embraced by a community committed to creating value for genuine participants in the crypto space. Inspired by Elon Musk's achievements and ongoing contributions, the $ELON community is composed of individuals who admire and uphold his values, including his ability to not take himself too seriously and enjoy the fun in life. We have a CTO management team who are dedicated & loyal, who are focused on building a project grounded in ambition, integrity, and a strong sense of community.
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