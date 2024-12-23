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سعر Elon ($ELON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.31M . يتم تحديث سعر $ELON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 916.11K - تغيير سعر Elon خلال اليوم هو +5.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 685.22B

أداء سعر Elon ($ELON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.21% 30 يوم $ 0 -63.11% 60 يوم $ 0 -60.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elon ($ELON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +5.21% تغير السعر (7 أيام) -43.67%

معلومات سوق Elon ($ELON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: