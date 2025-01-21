سعر Eloin (ELOIN)
سعر Eloin (ELOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eloin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.82
- تغيير سعر Eloin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eloin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eloin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eloin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eloin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-6.71%
|60 يوم
|$ 0
|-3.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eloin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ELOIN is a decentralised finance (DeFi) and meme themed token empowering the creators. ELOIN plans to develop sustainability through meme, yield farming, gamify, NFTs, merch and come up with it's on launchpad named as LeoCorn. ELOIN launched on July 26, 2021.
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