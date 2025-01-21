سعر ELLERIUM (ELM)
سعر ELLERIUM (ELM) المباشر لليوم هو USD 0.01334097. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ELLERIUM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.56
- تغيير سعر ELLERIUM خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ELLERIUM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ELLERIUM مقابل USD هو $ -0.0008816446 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ELLERIUM مقابل USD هو $ -0.0017331507 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ELLERIUM مقابل USD هو $ -0.00327200521878811 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008816446
|-6.60%
|60 يوم
|$ -0.0017331507
|-12.99%
|90 يوم
|$ -0.00327200521878811
|-19.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ELLERIUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ELLERIUM is a rare natural resource found within the world of Elleria, said to be the crystallized blessing of the Goddess, and is used as the main currency throughout the whole metaverse. $ELM can be used to summon heroes. Within the game, $ELM is used to strengthen heroes and create blessed equipment, allowing for player progression.
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