توكنوميكس Elixir Staked deUSD (SDEUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elixir Staked deUSD (SDEUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elixir Staked deUSD (SDEUSD) sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. الموقع الرسمي: https://www.elixir.xyz/deusd الوثيقة البيضاء: https://docs.elixir.xyz/deusd اشتر SDEUSD الآن!

توكنوميكس Elixir Staked deUSD (SDEUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elixir Staked deUSD (SDEUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 60.09M $ 60.09M $ 60.09M إجمالي العرض: $ 57.14M $ 57.14M $ 57.14M العرض المتداول: $ 57.14M $ 57.14M $ 57.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 60.09M $ 60.09M $ 60.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 السعر الحالي: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 معرفة المزيد عن سعر Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

توكنوميكس Elixir Staked deUSD (SDEUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elixir Staked deUSD (SDEUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SDEUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SDEUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SDEUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن SDEUSD!

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