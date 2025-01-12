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سعر Elixir Staked deUSD (SDEUSD) المباشر لليوم هو USD 0.978971 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.41M . يتم تحديث سعر SDEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elixir Staked deUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.83K - تغيير سعر Elixir Staked deUSD خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 160.90M

أداء سعر Elixir Staked deUSD (SDEUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ -0.006032453098298 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.006032453098298 -0.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elixir Staked deUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.977129$ 0.977129 $ 0.977129 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) +0.94%

معلومات سوق Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: