سعر Elixir Staked deUSD (SDEUSD)
سعر Elixir Staked deUSD (SDEUSD) المباشر لليوم هو USD 0.978971. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.41M. يتم تحديث سعر SDEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elixir Staked deUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.83K
- تغيير سعر Elixir Staked deUSD خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 160.90M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SDEUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SDEUSD.
خلال اليوم، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ -0.006032453098298 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elixir Staked deUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.006032453098298
|-0.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elixir Staked deUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.61%
+0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staked deUSD (sdeUSD) is the staked, yield-bearing version of deUSD. deUSD is DeFi’s only dollar serving as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, it is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and others. sdeUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. sdeUSD and deUSD are key components of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SDEUSD إلى AUD
A$1.58593302
|1 SDEUSD إلى GBP
￡0.79296651
|1 SDEUSD إلى EUR
€0.94960187
|1 SDEUSD إلى USD
$0.978971
|1 SDEUSD إلى MYR
RM4.39557979
|1 SDEUSD إلى TRY
₺34.6555734
|1 SDEUSD إلى JPY
¥154.35435757
|1 SDEUSD إلى RUB
₽99.49282273
|1 SDEUSD إلى INR
₹84.35793107
|1 SDEUSD إلى IDR
Rp16,048.70235024
|1 SDEUSD إلى PHP
₱57.759289
|1 SDEUSD إلى EGP
￡E.49.4380355
|1 SDEUSD إلى BRL
R$5.99130252
|1 SDEUSD إلى CAD
C$1.40971824
|1 SDEUSD إلى BDT
৳119.95331663
|1 SDEUSD إلى NGN
₦1,524.87459873
|1 SDEUSD إلى UAH
₴41.57689837
|1 SDEUSD إلى VES
Bs51.885463
|1 SDEUSD إلى PKR
Rs273.83776812
|1 SDEUSD إلى KZT
₸519.07000362
|1 SDEUSD إلى THB
฿33.95071428
|1 SDEUSD إلى TWD
NT$32.41372981
|1 SDEUSD إلى CHF
Fr0.89086361
|1 SDEUSD إلى HKD
HK$7.61639438
|1 SDEUSD إلى MAD
.د.م9.87781739