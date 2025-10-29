معلومات سعر Eli Lilly xStock (LLYX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 815.08 24 ساعة مرتفع $ 827.03 عالية طوال الوقت $ 868.14 أدنى سعر $ 624.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) +2.76%

سعر Eli Lilly xStock (LLYX) في الوقت الحقيقي هو $822.21. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LLYX بين أدنى سعر $ 815.08 وأعلى سعر $ 827.03، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLLYX على الإطلاق هو $ 868.14، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 624.79.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LLYX +0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.53% على مدار 24 ساعة، و +2.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eli Lilly xStock (LLYX)

القيمة السوقية $ 277.20K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.54M إمداد دورة التداول 337.27 إجمالي العرض 21,342.925497754

القيمة السوقية الحالية لـ Eli Lilly xStock هي $ 277.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LLYX يبلغ 337.27، مع إجمالي عرض 21342.925497754. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.54M.