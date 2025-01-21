سعر Elephant Money (ELEPHANT)
سعر Elephant Money (ELEPHANT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELEPHANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elephant Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38K
- تغيير سعر Elephant Money خلال اليوم هو -0.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Elephant Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elephant Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elephant Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elephant Money مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.95%
|30 يوم
|$ 0
|+1.24%
|60 يوم
|$ 0
|+3.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elephant Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-0.95%
-1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ELEPHANT.MONEY implements a voluntary, sustainable, and permissionless global economic engine on top of a collection of blue chip assets, a core rewards token (ELEPHANT), and a stable coin (TRUNK). The ELEPHANT.MONEY protocol is a 100% complete and finished product and provides yield and price appreciation in any market cycle.
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