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سعر Elemental Story (PGT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elemental Story الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 610.21 - تغيير سعر Elemental Story خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Elemental Story (PGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elemental Story مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elemental Story مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elemental Story مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elemental Story مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -60.23% 60 يوم $ 0 -92.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elemental Story (PGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elemental Story: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.082164$ 0.082164 $ 0.082164 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Elemental Story (PGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: