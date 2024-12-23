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سعر Electronic Gulden (EFL) المباشر لليوم هو USD 0.20857 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.38M . يتم تحديث سعر EFL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Electronic Gulden الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 762.01 - تغيير سعر Electronic Gulden خلال اليوم هو +1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Electronic Gulden (EFL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ +0.00302224 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ -0.0575921838 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ -0.0045948805 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00302224 +1.47% 30 يوم $ -0.0575921838 -27.61% 60 يوم $ -0.0045948805 -2.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Electronic Gulden (EFL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Electronic Gulden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.20364$ 0.20364 $ 0.20364 24 ساعة مرتفع $ 0.208833$ 0.208833 $ 0.208833 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 تغير السعر (1 ساعة) +1.27% تغير السعر (1يوم) +1.47% تغير السعر (7 أيام) -5.78%

معلومات سوق Electronic Gulden (EFL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: