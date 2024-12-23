سعر Electronic Gulden (EFL)
سعر Electronic Gulden (EFL) المباشر لليوم هو USD 0.20857. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.38M. يتم تحديث سعر EFL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Electronic Gulden الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 762.01
- تغيير سعر Electronic Gulden خلال اليوم هو +1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ +0.00302224 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ -0.0575921838 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ -0.0045948805 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Electronic Gulden مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00302224
|+1.47%
|30 يوم
|$ -0.0575921838
|-27.61%
|60 يوم
|$ -0.0045948805
|-2.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Electronic Gulden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.27%
+1.47%
-5.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.
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