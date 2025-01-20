سعر Electric Vehicle Zone (EVZ)
سعر Electric Vehicle Zone (EVZ) المباشر لليوم هو USD 0.004552. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Electric Vehicle Zone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.49K
- تغيير سعر Electric Vehicle Zone خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ -0.0004310370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ -0.0004144413 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ -0.000668896873006077 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ -0.0004310370
|-9.46%
|60 يوم
|$ -0.0004144413
|-9.10%
|90 يوم
|$ -0.000668896873006077
|-12.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Electric Vehicle Zone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
-0.23%
+1.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EVZ(Electric Vehicle Zone/Zero carbon/Zed) is an Electric Vehicle Charge Sharing Infrastructure Platform that automatically connects chargers in idle time and electric vehicle users to provide mutual value and solve energy issues.
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€0.00441544
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RM0.02043848
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₺0.16196016
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¥0.71165968
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₽0.46353016
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₹0.39402112
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Rp74.62293888
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₱0.26615544
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