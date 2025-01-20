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سعر Electric Vehicle Zone (EVZ) المباشر لليوم هو USD 0.004552 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EVZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Electric Vehicle Zone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.49K - تغيير سعر Electric Vehicle Zone خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Electric Vehicle Zone (EVZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ -0.0004310370 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ -0.0004144413 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Electric Vehicle Zone مقابل USD هو $ -0.000668896873006077 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.23% 30 يوم $ -0.0004310370 -9.46% 60 يوم $ -0.0004144413 -9.10% 90 يوم $ -0.000668896873006077 -12.81%

تحليل سعر Electric Vehicle Zone (EVZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Electric Vehicle Zone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00442766$ 0.00442766 $ 0.00442766 24 ساعة مرتفع $ 0.00473244$ 0.00473244 $ 0.00473244 عالية طوال الوقت $ 0.876912$ 0.876912 $ 0.876912 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) +1.48%

معلومات سوق Electric Vehicle Zone (EVZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: