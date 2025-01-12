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سعر Electric Dog Modish (EDM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.06K . يتم تحديث سعر EDM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Electric Dog Modish الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.89 - تغيير سعر Electric Dog Modish خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Electric Dog Modish (EDM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Electric Dog Modish مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Electric Dog Modish مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Electric Dog Modish مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Electric Dog Modish مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -31.27% 60 يوم $ 0 -51.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Electric Dog Modish (EDM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Electric Dog Modish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00711639$ 0.00711639 $ 0.00711639 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.16%

معلومات سوق Electric Dog Modish (EDM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: