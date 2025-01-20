سعر Electric Cash (ELCASH)
سعر Electric Cash (ELCASH) المباشر لليوم هو USD 0.873298. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELCASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Electric Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.11K
- تغيير سعر Electric Cash خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.00235203 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.5983439672 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.6352484927 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.3708464415377498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00235203
|+0.27%
|30 يوم
|$ +0.5983439672
|+68.52%
|60 يوم
|$ +0.6352484927
|+72.74%
|90 يوم
|$ +0.3708464415377498
|+73.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Electric Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+0.27%
-8.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/
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