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سعر Electric Cash (ELCASH) المباشر لليوم هو USD 0.873298 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ELCASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Electric Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.11K - تغيير سعر Electric Cash خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Electric Cash (ELCASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.00235203 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.5983439672 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.6352484927 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Electric Cash مقابل USD هو $ +0.3708464415377498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00235203 +0.27% 30 يوم $ +0.5983439672 +68.52% 60 يوم $ +0.6352484927 +72.74% 90 يوم $ +0.3708464415377498 +73.81%

تحليل سعر Electric Cash (ELCASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Electric Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.864682$ 0.864682 $ 0.864682 24 ساعة مرتفع $ 0.886617$ 0.886617 $ 0.886617 عالية طوال الوقت $ 65.07$ 65.07 $ 65.07 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -8.39%

معلومات سوق Electric Cash (ELCASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: