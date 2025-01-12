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سعر Ele Elephant Stewardship (ELE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.75K . يتم تحديث سعر ELE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ele Elephant Stewardship الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.55 - تغيير سعر Ele Elephant Stewardship خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M

أداء سعر Ele Elephant Stewardship (ELE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ele Elephant Stewardship مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ele Elephant Stewardship مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ele Elephant Stewardship مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ele Elephant Stewardship مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.69% 30 يوم $ 0 -80.12% 60 يوم $ 0 -96.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ele Elephant Stewardship (ELE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ele Elephant Stewardship: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) -17.18%

معلومات سوق Ele Elephant Stewardship (ELE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: