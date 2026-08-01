سعر Elderglade اليوم

السعر المباشر لمشروع Elderglade (ELDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELDE.

يحتل Elderglade حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,200.07، مع عرض متداول قدره 212.06M ELDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELDE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.258907، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELDE بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-5.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Elderglade (ELDE)

القيمة السوقية $ 15.20K$ 15.20K $ 15.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K إمداد دورة التداول 212.06M 212.06M 212.06M إجمالي العرض 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Elderglade هي $ 15.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELDE يبلغ 212.06M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.18K.