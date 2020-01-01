توكنوميكس El Hippo (HIPP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول El Hippo (HIPP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات El Hippo (HIPP) What is El Hippo? El Hippo is a meme token that becomes scarcer over time. This is modeled after coins like Bitcoin and Ethereum, and is designed to encourage price growth! Project team will burn tokens over time constantly reduce the amount of the total supply. What are HIPP token utilities? HIPP will be used to incentivize exchange listings, fund relationships with big-name influencers, and pay for other marketing campaign activities like bounty programs, press releases, public events, and partnerships. El Hippo is a long-term project, and we’re dedicated to putting our tokens back into the community to foster real growth over time. El Hippo is making big moves, and we’re here to stay! Project is not short-sighted like some of the other meme coins out there. By using the token to fund the growth of the project including listings, development, and partnerships, and by burning tokens as time goes on to reward community loyalty, project team thinks El Hippo could be one of the biggest meme coins in crypto. As explained in our Rewards section, the token is connected to the minting of project NFTs which will play a major role in driving project growth. الموقع الرسمي: https://hipptoken.com اشتر HIPP الآن!

توكنوميكس El Hippo (HIPP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار El Hippo (HIPP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 103.89K $ 103.89K $ 103.89K إجمالي العرض: $ 777.00T $ 777.00T $ 777.00T العرض المتداول: $ 737.58T $ 737.58T $ 737.58T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 109.44K $ 109.44K $ 109.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر El Hippo (HIPP)

توكنوميكس El Hippo (HIPP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس El Hippo (HIPP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HIPP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HIPP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HIPP، استكشف السعر المباشر لتوكن HIPP!

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