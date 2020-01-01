توكنوميكس El Dorito (DORITO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول El Dorito (DORITO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات El Dorito (DORITO) El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' الموقع الرسمي: https://eldorito.club/ الوثيقة البيضاء: https://goldpaper.eldorito.club/ اشتر DORITO الآن!

توكنوميكس El Dorito (DORITO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار El Dorito (DORITO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M إجمالي العرض: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M العرض المتداول: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 السعر الحالي: $ 0.04322057 $ 0.04322057 $ 0.04322057 معرفة المزيد عن سعر El Dorito (DORITO)

توكنوميكس El Dorito (DORITO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس El Dorito (DORITO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DORITO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DORITO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DORITO، استكشف السعر المباشر لتوكن DORITO!

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