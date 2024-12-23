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سعر El Dorito (DORITO) المباشر لليوم هو USD 0.057851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر DORITO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق El Dorito الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.75 - تغيير سعر El Dorito خلال اليوم هو +0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.33M

أداء سعر El Dorito (DORITO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ +0.00050484 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ -0.0295293371 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ -0.0243541718 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050484 +0.88% 30 يوم $ -0.0295293371 -51.04% 60 يوم $ -0.0243541718 -42.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر El Dorito (DORITO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر El Dorito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056405$ 0.056405 $ 0.056405 24 ساعة مرتفع $ 0.059939$ 0.059939 $ 0.059939 عالية طوال الوقت $ 0.210234$ 0.210234 $ 0.210234 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +0.88% تغير السعر (7 أيام) -20.33%

معلومات سوق El Dorito (DORITO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: