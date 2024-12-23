سعر El Dorito (DORITO)
سعر El Dorito (DORITO) المباشر لليوم هو USD 0.057851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر DORITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق El Dorito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.75
- تغيير سعر El Dorito خلال اليوم هو +0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.33M
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خلال اليوم، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ +0.00050484 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ -0.0295293371 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ -0.0243541718 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر El Dorito مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00050484
|+0.88%
|30 يوم
|$ -0.0295293371
|-51.04%
|60 يوم
|$ -0.0243541718
|-42.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر El Dorito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+0.88%
-20.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'
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