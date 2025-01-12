سعر EL CHANGUITO (CHANGO)
سعر EL CHANGUITO (CHANGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.27K. يتم تحديث سعر CHANGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EL CHANGUITO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 813.68
- تغيير سعر EL CHANGUITO خلال اليوم هو -7.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.97M
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خلال اليوم، كان سعر EL CHANGUITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EL CHANGUITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EL CHANGUITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EL CHANGUITO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.57%
|30 يوم
|$ 0
|-54.91%
|60 يوم
|$ 0
|-90.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EL CHANGUITO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-7.57%
-39.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! -------------------------------------------------------------------------------------------- EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏
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