سعر Ekstra AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Ekstra AI (XTRA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XTRA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XTRA.

يحتل Ekstra AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 155,996، مع عرض متداول قدره 848.21M XTRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XTRA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00102544، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XTRA بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+14.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.16K.

معلومات سوق Ekstra AI (XTRA)

القيمة السوقية $ 156.00K$ 156.00K $ 156.00K الحجم (24 ساعة) $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 168.65K$ 168.65K $ 168.65K إمداد دورة التداول 848.21M 848.21M 848.21M إجمالي العرض 999,837,159.540164 999,837,159.540164 999,837,159.540164

القيمة السوقية الحالية لـ Ekstra AI هي $ 156.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.16K. العرض المتداول لـ XTRA يبلغ 848.21M، مع إجمالي عرض 999837159.540164. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.65K.