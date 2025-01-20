سعر eIQT Token (EIQT)
سعر eIQT Token (EIQT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EIQT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق eIQT Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.57K
- تغيير سعر eIQT Token خلال اليوم هو +2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر eIQT Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر eIQT Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر eIQT Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر eIQT Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.27%
|30 يوم
|$ 0
|-54.74%
|60 يوم
|$ 0
|-69.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر eIQT Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
+2.27%
-14.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IQ Global is a project with two main products: IQ Staking and IQ Prediction. IQ Global has achieved certain success with these products, as evidenced by its high trading volume, good liquidity, and listings on CoinGecko and CoinMarketCap with the following links: https://coinmarketcap.com/currencies/iq-global/ https://www.coingecko.com/en/coins/iqt-token Currently, the IQ Global project aims to list the eIQT token for its new product. This is a significant step marking the success of the project.
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