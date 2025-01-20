سعر EIOB (EIOB)
سعر EIOB (EIOB) المباشر لليوم هو USD 18.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EIOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EIOB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.69M
- تغيير سعر EIOB خلال اليوم هو -3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EIOB مقابل USD هو $ -0.58567342589051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EIOB مقابل USD هو $ -0.2062615680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EIOB مقابل USD هو $ +5.2933957440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EIOB مقابل USD هو $ +8.312729347261719 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.58567342589051
|-3.11%
|30 يوم
|$ -0.2062615680
|-1.13%
|60 يوم
|$ +5.2933957440
|+29.02%
|90 يوم
|$ +8.312729347261719
|+83.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EIOB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-3.11%
-5.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EIOB aims to create a transparent, secure, and sustainable digital economy using blockchain, AI, and ICT technologies. The project's primary objective is to revolutionize finance and asset management by providing users with opportunities for new value creation while addressing key challenges in the blockchain industry. These challenges include high energy consumption, lack of transparency in supply chains, and the absence of a sustainable ecosystem. EIOB tackles these issues by employing a Proof of Authority (PoA) consensus method, promoting ESG (Environmental, Social, and Governance) principles, and aligning its ecosystem with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). Ultimately, EIOB seeks to foster a decentralized and inclusive global economy, ensuring equitable access to financial services.
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